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زاخاروفا: الاتحاد الأوروبى يحمّل روسيا المسئولية عن مشاكل هو خلقها

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:02 ص
زاخاروفا: الاتحاد الأوروبى يحمّل روسيا المسئولية عن مشاكل هو خلقها زاخاروفا
كتب محمد جمال

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أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحمّل روسيا مسؤولية مشاكله الداخلية، التي يكمن سببها في شنه الحروب التجارية والاقتصادية على روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: "بالنسبة للمشاكل الداخلية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، نجد أن القادة الأوروبيين، وكعادتهم يبرئون أنفسهم من المسؤولية، ويلقون بها على عاتق الآخرين".

وشددت زاخاروفا على أن الاتحاد الأوروبي يواصل اتهاماته روسيا زورا بالمسؤولية عن إثارة أزمات الغذاء والطاقة، والآن ظهرت الأزمة الاقتصادية أيضا.

وأضافت: "الغرض من إشاعة المعلومات المضللة هنا واضح وهو محاولة طمس الحقائق في أن المشكلات التي يواجهها العالم، وبخاصة البلدان النامية في الطاقة، والغذاء، والاقتصاد، يعود سببها في المقام الأول للسياسة الخاطئة للاتحاد الأوروبي نفسه، وهي سياسة متجذرة بقوة في العقلية الغربية تقوم على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بلا رحمة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن شن الحروب التجارية والاقتصادية ضد روسيا، التي كان آخرها فرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا لم يسبق لها مثيل في نطاقها وعواقبها على الاقتصاد العالمي".


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