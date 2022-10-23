اليوم السابع
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بدء أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز البدرشين.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:09 ص
بدء أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز البدرشين.. صور بدء تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
كتبت – مرام محمد

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بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، أعمال رفع كفاءة شوارع صيدناوى، والمحكمة القديم، ومدخل المنطقة الأثرية بسقارة، تمهيدا لتطوير ورصف الطرق؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

ويواصل مركز البدرشين، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بالمراكز والمدن، شملت أعمال رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالى الجارى.

وتستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع الأخرى بالمدينة، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير، وتنفيذ أعمال توسعة طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا لتطويره.

تطوير ورفع كفاءة الشوارع بسقارة
تطوير ورفع كفاءة الشوارع بسقارة

 

بدء تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
بدء تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

 

بدء أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز البدرشين
بدء أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز البدرشين

 

 


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