تخصيص سيارات كهربائية لنقل السائحين بمعبد أبوسمبل لمتابعة تعامد الشمس.. صور

أبوسمبل – عبد الله صلاح

حرصت المنطقة الأثرية بأبوسمبل جنوب مصر، على توفير سيارات كهربائية "جولف" لنقل السائحين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إلى داخل ساحة معبد أبوسمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

وشهد المعبد، صباح اليوم، توافد عدد كبير من السائحين الأجانب الذين حرصوا المجيئ من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.

وتشهد مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، صباح اليوم، ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين، وهى "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.