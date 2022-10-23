الداخلية تضبط 1483 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1483) قضية تموينية متنوعة.

من بين المضبوطات ضبط (418) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (88,052 طن "سكر – مسلى - لحوم - أعلاف – أسمدة - منظفات صناعية" – 300 عبوة "زيت طعام " – 18620 عبوة سجائر ) ، وكذا ضبط (720) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (5 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 53 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 9 قضايا توقف عن الإنتاج – 589 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (1,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 10 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (11) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,450 طن دقيق بلدى "عينى- 3,950 طن "سكر – أسمدة" مُدعمة – 240 عبوة زيت تموينى – 13 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (102,502 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (1,050 طن دقيق بلدى "مستندى" – 9,450 طن دقيق بلدى "عينى" – 3,950 "سكر – أسمدة مدعمة" – 88,052 طن "سكر – مسلى - لحوم - أعلاف – أسمدة - منظفات صناعية" - 13 إسطوانة بوتاجاز – 240 عبوة زيت تموينى – 300 عبوة زيت طعام – 18620 عبوة سجائر – 10 رغيف بدى مدعم"( كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (48 طن "مكرونة – سكر حر – ملح طعام") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (15 طن "أسمدة زراعية") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن أعلاف حيوانية "نخالة خشنة") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (3,100 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (4,425 طن "أذرة صفراء – مكسبات طعم – زيت" مستلزمات إنتاج ) معبأة داخل عبوات (24000 عبوة "مقرمشات" منج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (111,780 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت (52 قطعة " 14 قطعة صوتية – 22 قطع ضوئية –16 قطعة ملصق، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21040 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).