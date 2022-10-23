اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: آلاف البريطانيين يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبى فى مظاهرات بلندن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:18 م
الجارديان: آلاف البريطانيين يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبى فى مظاهرات بلندن مظاهرات فى لندن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن آلاف المتظاهرين خرجوا فى مسيرة وسط لندن مطالبين المملكة المتحدة بإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مسيرة العودة الوطنية أمس السبت، حشودًا كبيرة من الناس تسير من بارك لين إلى ساحة البرلمان. وسافر المتظاهرون من جميع أنحاء المملكة المتحدة للحضور.

وشهدت حديقة ساحة البرلمان، المحطة الأخيرة في المسيرة بحرًا من اللونين الأزرق والأصفر – ألوان علم الاتحاد الأوروبى- بينما كان المؤيدون يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي ويحملون لافتات.

ورفع المحتجون لافتات تقول "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن لينجح أبدًا"، "من أجل فواتير أقل لننضم إلى الاتحاد الأوروبي" و"صوتنا للبقاء".

ونقلت الصحيفة عن نيكي أجيباد، وهي معلمة تبلغ من العمر 60 عامًا من وارويكشاير، شاركت فى المسيرة مع أختها قولها: "نشعر بقوة أن الوضع الذي نحن فيه الآن ، يمكن تتبعه مباشرة إلى استفتاء عام 2016 ، الذي كان من المفترض أنه استفتاء استشاري. لم تكن نتيجة أغلبية ساحقة ، 52 و 48 ليست شيئًا لا يمكنك التراجع عنه. انظر إلى ما وصلنا إليه بعد ست سنوات. لذلك نشعر بقوة أننا بحاجة إلى تشكيل حكومة معقولة بعد إجراء انتخابات عامة الآن".

 

 

 

وعندما سُئلت عن احتمال أن يشارك بوريس جونسون ليصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى ، قال أجيباد: "إذا كانوا يعتقدون أن بوريس جونسون هو الجواب ، فهم لم يفهموا السؤال ، "إنها إهانة للأمة. إنها إهانة فعلية للشعب البريطاني حتى ذكر اسمه كمرشح محتمل."

وأضافت، "لست قلقة بشأن قدوم بوريس جونسون. لست قلقة. أعتقد أنه سيكون رائعًا تمامًا ، لأنه سيكون آخر مسمار في نعش حزب المحافظين. إنه وصمة عار وطنية ، أضحوكة دولية ، هذا ما حولونا إليه".

وأطلق الحشد صيحات الاستهجان عندما عرضت شاشة رقمية كبيرة تطل على حديقة ساحة البرلمان صورًا لشخصيات روجت للتصويت بالمغادرة مثل جونسون وبريتي باتيل ونايجل فاراج.

قال أوليفر جاكسون ، عامل مستودع يبلغ من العمر 26 عامًا من دورست ، إنه من المهم أن يستمع السياسيون إلى أولئك الذين يريدون الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.

 

 


الاتحاد الاوروبى

بريكست

احتجاجات فى بريطانيا

المملكة المتحدة

بوريس جونسون

انتخابات حزب المحافظين



الموضوعات المتعلقة

من يخلف ليز تراس على رئاسة وزراء بريطانيا.. جارديان: "المحافظين" يبحثون عن خامس زعيم للحزب منذ "بريكست" بـ2016 والثالث منذ انتخابات 2019 العامة.. خمسة متنافسين أبرزهم ريشى سوناك وبوريس جونسون وبينى موردونت

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 ص

ديلى ميل: اسكتلندا مصممة على التحرر من اقتصاد المملكة المتحدة بعد بريكست

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:19 م

عمدة حى لندن المالى: خروج بريطانيا من "بريكست" خلق فرصا استثمارية مع دول الخليج العربى

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:08 م

صحيفة: تراس تسعى لتخفيف قواعد الهجرة لتعويض النقص في القوى العاملة بعد بريكست

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 م

الحزب الديمقراطي الإيطالي: انتخابات البرلمان 25 سبتمبر شبيهة بتصويت "بريكست"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة