التخطيط: أخذ كل التوصيات في الاعتبار وهناك خطة عمل واضحة سيتم الإعلان عنها

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن هناك انطباعا إيجابيا حول أول أيام المؤتمر الاقتصادى، موضحة أن هناك قدرا كبيرا من الراحة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال برنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بى سى، أنه من السهل ألا أصلح ولكن من الصعب أن أصلح دون مسكنات والإصلاح له تكلفة ولابد أن نعى هذه التكلفة ونتخذ الإجراءات التي تخفف من عبء التكلفة على الناس، متابعة: لم ننقل عبء الإصلاح بالكامل للمواطن كما فعلت بعض الدول .

وتابعت وزيرة التخطيط: أي إصلاح له عائد على المستقبل ولكن له تكلفة وعبئا على المدى الصغير، وهناك مقترحات وتوصيات كثيرة قيلت، فالحضور ثرى ومتنوع.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم أخذ كل التوصيات في الاعتبار وسيكون هناك خطة عمل واضحة سيتم الإعلان عنها من الرئيس، وسنضع خطة عمل للمتابعة لهذه التوصيات وعلى رأسها كيف نفتح المجال للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار.