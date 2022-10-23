استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وأسوان فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وتعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.