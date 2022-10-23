أمطار غزيرة تضرب البحيرة.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية "صور"

شهدت محافظة البحيرة، حالة من الطقس السئ، على معظم المناطق خاصة المراكزالساحلية، وسط هطول الأمطار بغزارة فجر اليوم إلى جانب اشتداد الرياح بالمناطق الصحراوية.

وأدى سوء حالة الطقس إلى توقف حركة الملاحة النهرية والصيد نظرا لارتفاع حدة الأمواج بشكل كبير، ولم تؤثر حالة الطقس بشكل كبير على السيولة المرورية والحركة التجارية بالأسواق المختلفة بكافة القرى والمراكز.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية برفع حالة الطوارئ، والاستعداد الكامل لمواجهة اى أثار لسوء الطقس التى من المتوقع أن تهب على المحافظة خلال الساعات المقبلة.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم وكذا تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف الزراعي والمتابعة المستمرة لانتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعی وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات.