أسعار الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23 أكتوبر 2022 وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية في سوق الصاغة والبورصة العالمية ، وبلغ عيار 21 ما قيمته 1114 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1114 جنيها.

عيار 18 يسجل 955 جنيها.

عيار 24 يسجل 1273 جنيها.

الجنيه الذهب 8912 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأسبوع من، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل نيسان 2020.وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 05%.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عجز الموازنة الأميركية في العام المالي 2022 بنحو 50% إلى 1.375 تريليون دولار.وأشارت البيانات إلى زيادة الإيرادات بنحو 850 مليار دولار إلى 4.89 تريليون دولار، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 عاماً خلال التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه.

من جانبه صرح باتريك هاركر رئيس الفدرالي الأميركي في فيلادلفيا يوم الخميس بأنه في ظل الوضع الراهن للتضخم "يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة".