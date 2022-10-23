أبرزها موقف وسوق حضارى ..تعرف على مشروعات حياة كريمة في تل بني عمران بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

حياة كريمة فى كل قرية بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تغير الواقع وتضع اللمسة الجمالية من خلال المشروعات التى تجرى على أرض تلك القرى،والتى تساهم فى تحسين البيئة والخدمة المقدمة لأهالى المركز.

ومن بين تلك القرى قرية تل بنى عمران التى تشهد طفرة كبيرة بعد ضمها لمشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى، وذلك من خلال البدء فى أعمال حفر مشروعين كانا بمثابة الحلم لاهالى تلك القرى ظل لسنوات طويلة واليوم اصبح واقعا ملموسا بعد بداية العمل بتلك المشروعات.

ومن أهم المشروعات التي بدات أعمال الحفر بها مشروعات إنشاء الموقف والسوق الحضاري بقرية تل بني، هذا إلى حانب أعمال صب الخرسانة المسلحة لاساسات الوحدة الصحية بقرية البدرمان، والتى طال انتظارها كثيرا من قبل اهالى القريو

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس يسير بخطي متسارعة ووفق المعايير والمواصفات الفنية مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس وتذليل اي عقبات تعوق سرعة الانجاز والانتهاء من المشروعات في اسرع وقت ممكن.



جانب من أعمال مبادرة حياة كريمة



أعمال حياة كريمة