وزير المياه الفلسطينى يزور المركز الإقليمى للتدريب بوزارة الرى

كتبت ــ أسماء نصار

زار المهندس مازن غنيم رئيس السلطة الفلسطينية للمياه والوفد المرافق له المركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري عقب مشاركته فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وقام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز الفنية واللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل للاختبارات الإلكترونية بالإضافة للفندق والمطعم الذى يقدم خدماته المتدربين، كما تعرف على الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية المقدمة على المستويين المحلى والإقليمي.

وأكد غنيم على أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية الفلسطينية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية، مشيداً بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والرى المصرية من إمكانيات تدريبية متميزة، ومبدياً رغبته في إيفاد متدربين من الجانب الفلسطيني للمشاركة والاستفادة بخبرات الوزارة.

كما أكد على سعادته بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وأهمية القضايا التي تطرق إليها الأسبوع والتي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية.