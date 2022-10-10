وزير الرى يفتتح برنامج نظم الرى الحديث بمشاركة 25 متدربا من 15 دولة أفريقية

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل افتتاح البرنامج التدريبى فى مجال "نظم الرى الحديث"، والذى ينظمه المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 25 متدربا من 15 دولة أفريقية.

ورحب سويلم بالمتدربين الأفارقة، مؤكدًا حرصه على حضور هذه الاحتفالية لما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن تنوع المشاركين من 15 دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية، خاصة فى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه بالدول الأفريقية.

وأكد سويلم أن المياه هى احد اهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحى الحياة كالزراعة والغذاء وغيرها.

وأشار سويلم إلى ما تبذله الوزارة من مجهودات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والإستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية الموارد المائية وأن 97٪ من المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود.

كما أشار إلى أهمية إسبوع القاهرة الخامس للمياه كأحد المنصات الدولية الهامة التى تناقش قضايا المياه على المستوى العالمى، متوجها بالدعوة للمتدربين الأفارقة لحضور فعاليات الإسبوع لإثراء النقاشات.

كما أشار سويلم إلى فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم، والمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال فعاليات المؤتمر.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى ينعقد حتى 27 اكتوبر الجارى بمشاركة 25 متدرب من 15 دولة أفريقية هى (سيشيل - موزمبيق - كاميرون - بنين - ناميبيا - جنوب السودان - غينيا كونكارى - افريقيا الوسطى - جزر القمر - مدغشقر - سيراليون - تشاد - زامبيا - نيجيريا - غينيا بيساو)، وسيقوم بإلقاء المحاضرات عدداً من الخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ومركز البحوث الزراعية والسادة الأساتذة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يشتمل البرنامج التدريبى على محاضرات عن تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث وتطبيقات الحاسب الآلى، وعدد من الزيارات الحقلية للمزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث.

كما قام الدكتور سويلم بجولة داخل المركز الإقليمى للتدريب لتفقد الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة التى يتميز بها المركز.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى يقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية ل 200 متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الإستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و 10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية)، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.