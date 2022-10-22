محافظ جنوب سيناء يفتتح فرع مصر للأسواق الحرة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ

جنوب سيناء ياسر عامر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، فرع مصر للأسواق الحرة بمنطقة السوق القديم كإضافة أخرى في إطار الترويج والتنشيط السياحي وتوفير الفروع للسائحين، بالإضافة للفروع الأخرى للسوق الحرة بمطار شرم الشيخ الدولي ومنطقة نبق، خليج نعمة، و منطقة سوهو سكوير.

أشار المحافظ ان السوق الحرة بشرم الشيخ من الأسواق التي تتميز برخص أسعار المنتجات الموجودة بها، و يتسم بـمنتجاته المتنوعة والمختلفة، أضاف المحافظ أنه من الضروري التوسع فى نشاط الأسواق الحرة، لتقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلى شرم الشيخ .

أشاد المحافظ بتصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات وكذلك توفير كافة المعروضات التى تلبى رغبات واحتياجات السائحين ، لافتاً أنه يحظى بوجود عدد كثير جدًا من الراغبين في التسوق، والشراء، وأيضًا ينتشر به كثير من السياح الزائرين شرم الشيخ، وهي اضافة اخرى للفروع الموجودة بالمدينة .