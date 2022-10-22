محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بالمستسار حسام فاروق، مثنيا على جهود رجال القضاء المصري في تفعيل القانون ونشر العدالة في المجتمع، والدور الهام لرجال المحكمة الاقتصادية في مناقشة كافة الدعاوى الاقتصادية وخدمة مدن القناة الثلاثة بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، عددا من أوجه التنمية والتطوير التي شهدتها بورسعيد، انطلاقا من خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

ومن جانبه، وجه المستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة والاستقبال، مشيدا بما تحقق في محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، كان ثمار جهود متواصلة لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، متمنيا للمحافظة استمرار التنمية والتطوير على كافة الأصعدة.