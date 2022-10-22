محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان ختام دورى كرة القدم.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، اليوم السبت، ختام دورى حزب مستقبل وطن فى كرة القدم فى نسخته الرابعة والذى اقيم بالمدينة الاوليمبية بجامعة أسيوط ، تحت رعاية المهندس اشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب و أمين عام الحزب والنائب الاول لرئيس الحزب، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الوكيل عبد الحكم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ وامين مساعد الحزب بالمحافظة وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة واحمد حسام منياوى أمين الشباب بالحزب ومحمد بشير رئيس حى غرب وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة .

حيث بدأت الفعاليات ، بالسلام الجمهوري، ثم القرآن الكريم ثم طابور عرض للفرق المشاركة وعرض بعض الفقرات الفنية " التحطيب " لفرقة اسيوط للفنون الشعبية تم استكمال الفعاليات بمشاهدة المباراة النهائية بين فريقي أمانة ابوتيج وامانة ثان أسيوط ،فى ختام دوري مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق أمانة ثان وحصوله على كأس البطولة والميدالية الذهبية .

وعقب انتهاء المباراة قام محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ، وبمشاركة نائب رئيس جامعة اسيوط والنواب ، بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة ببطولة الدورى حيث تم تكريم فريق أمانة ثان الفائز بالمركز الاول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة ثم تكريم فريق ابوتيج الفائز بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية ثم تكريم فريق القوصية الفائز بالمركز الثالث فى الدورى بالإضافة الى الجوائز المالية لاعضاء الفرق الثلاثة .

كما كرم امين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومنحه الدرع التذكارى للحزب ثم كرم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط و وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وبعض اعضاء الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن والذين شاركوا فى اليوم الختامى للدورى .

واشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بالجهود المبذولة من قيادات الحزب لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى كافة المجالات وخاصة البطولات الرياضية وخلق روح التنافس بين الشباب مؤكدا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب فى اقامة الفعاليات الرياضية والمسابقات التى من شأنها النهوض بالرياضة وصقل خبرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات العالمية مقدماُ التهنئة للفريق الفائز بالمركز الاول فى الدورى كما وجه الشكر لجميع الفرق التى شاركت فى الدورى متمنياً لهم التوفيق فى البطولات والمسابقات القادمة .

واشار المهندس ياسر عمر ، الى ان دورى مستقبل وطن فى كرة القدم فى نسخته الرابعة هذا العام ، يأتى ضمن انشطة الحزب فى قطاع الشباب والرياضة وخلق روح من التنافس بين الشباب والفرق الرياضية بمراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة ،وامانات المراكز ، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .



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