اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مئات السائحين يترقبون لحظة تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 06:03 ص
مئات السائحين يترقبون لحظة تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور مئات السائحين يترقبون لحظة تعامد الشمس
أبوسمبل – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت ساحة معبد أبوسمبل جنوب أسوان، اصطفاف مئات السائحين والزائرين المصريين فى طابور واحد لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

 
وشهد المعبد، صباح اليوم، توافد عدد كبير من السائحين الأجانب الذين حرصوا المجيئ من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.
 
وتشهد مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، صباح اليوم، ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين، وهى "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.
 
 
92933-مئات-السائحين-يترقبون-لحظة-تعامد-الشمس-(3)
 
95146-مئات-السائحين-يترقبون-لحظة-تعامد-الشمس-(4)
 
105593-مئات-السائحين-يترقبون-لحظة-تعامد-الشمس-(1)
 
111211-مئات-السائحين-يترقبون-لحظة-تعامد-الشمس-(2)
 

تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

قدس الاقداس

أبو سمبل

ظاهرة تعامد الشمس

ابوسمبل

ظاهرة فلكية

اسوان السياحة

ميعاد تعامد الشمس

معبد أبو سمبل

تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

لحظة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

اليوم السابع بلس

ابوسمبل

ظاهرة فلكية

السياحة

اخبار مصر

اسوان

ظاهرة تعامد الشمس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة