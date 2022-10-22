لليوم الثانى.. هاشتاج "رسالة شكر للرئيس" يتصدر تويتر والمصريون يحتفون بالإنجازات

كتب محمد رضا

تصدر هاشتاج رسالة شكر للرئيس، لليوم الثانى على التوالي، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث عبر المصريون عن فخرهم بإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهين له الشكر على مساعيه لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدين على دعمهم للرئيس وجهوده في إطار حرصه على النهوض بالوطن والمواطن.



هاشتاج رساله شكر للرئيس

وكتب أحد المغردون في تدوينه عبر حسابه على تويتر: "أشكرك سيدي الرئيس على ما فعلتموه بمصر منذ اليوم الأول.. نحن ندعمك وندعمك في كل خطوة تخطوها للأفضل ما في مصر.. شكرا لك وبارك الله في مصر"، وقال آخر: "كلنا فخورون بك يا سيادة الرئيس".

كما استعرض بعض المغردين مجموعة من إنجازات الدولة المصرية في تطوير القرى والمدن ومشروعات الإسكان الراقى لكل المصريين في المدن الجديدة، إضافة إلى تبطين الترع وتحويل محيطها إلى ممشى ومكان جذب لنزهات المواطنين بدلًا من وضعها السابق المنفر والذى كان تجمعًا للقمامة ومصدر للأمراض.



استعراض إنجازات الدولة المصرية



رسالة دعم للرئيس



مغرد يعبر عن فخره بالرئيس



مغردون يدعمون الرئيس السيسى



مواطن يشكر الرئيس على إنجازاته