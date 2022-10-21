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آلاف من رسائل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي تجتاح تويتر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:06 م
آلاف من رسائل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي تجتاح تويتر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب آسر أحمد

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تصدر هاشتاج رسالة شكر للرئيس، قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، خلال الساعات الماضية للاحتفاء بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فتره حكمه وتوجيه رسالة شكر له، حيث شهد الهاشتاج مشاركة الآلاف من المغردون بصور للرئيس عبر حساباتهم الشخصية.

قائمة تويتر
قائمة تويتر

 

وكتبت مشاركة على الهاشتاج: "تستاهل كل حاجه حلوة"، بينما كتبت آخري: "ربنا بيكافئك يا سيسي علشان كل الغلابة دول بيدعولك والله"، وكتب آخر: "أكبر دليل أن مصر محفوظة بعناية الله، أن الله أظهر لنا الرئيس السيسي، فى عز الأزمة وتحملها الرئيس، علشان كدة بأقولك تشكر ياريس".

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عبد الفتاح السيسي

الرئييس عبد الفتاح السيسي

السيسي

رسالة شكر للرئيس



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