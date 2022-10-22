اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 206 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 206 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم  استخراج  206 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى حياة كريمة :"المناجاة الكبرى، والأخيوة بمركز الحسينية، وكذلك بقري  كفر أباظة وعزبة النقايرة وعزية الشيخ تاج الدين" بمركز الزقازيق .

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك  يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان  ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من  المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

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 استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان

 

IMG-20221021-WA0048 استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان
IMG-20221021-WA0050 استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان
 
 
 
 
 

القومى للمراة بالشرقية

بطاقات الرقم القومى

الاحوال المدنية

مشروع بطاقتك حقوقك



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