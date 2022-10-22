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السبت، 22 أكتوبر 2022 07:07 ص
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قطع الكهرباء 5 ساعات عن بعض مناطق وقرى بنى سويف لصيانة المغذيات اليوم

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:00 ص
قطع الكهرباء 5 ساعات عن بعض مناطق وقرى بنى سويف لصيانة المغذيات اليوم قطع الكهرباء- أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزى بنى سويف وببا، من اليوم السبت وحتى الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء اليوم السبت "22/10" عن قرى (رياض باشا، مصنع النسيج، شريف باشا، أبو سليم، الكوم الأحمر، ومناطق: مطحن بوهلر، مصنع النسيج، مركز التشييد والبناء)، ويوم الأحد"23/10"عن قرية رياض باشا، ويوم الاثنين"24/10" عن قرية طحا البيشة مركز ببا، والثلاثاء "25/10" عن قرية باروط، ويوم الأربعاء 26/10" عن قرية بليفيا.

 ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 


محافظة بنى سويف

اخبار مصر

قطع الكهرباء

صيانة المغذيات

صيانة شبكات الكهرباء



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