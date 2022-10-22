عقد بالقاهرة.. تفاصيل الاجتماع التنسيقي السنوى للشركات العربية المنبثقة عن "أوابك"

كتبت - مروة الغول

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، الاجتماع التنسيقي السنوي الحادي والخمسين للشركات المنبثقة عن المنظمة برئاسة الأمين العام علي بن سبت، وبحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للخدمات البترولية والشركات المتفرعة عنها.

قدم ممثلو الشركات ملخصا للأنشطة والعمليات التي قامت بها كل شركة ونتائجها المالية وعدد العاملين بها من عرب وأجانب وسياسة التدريب، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها خلال العام المنصرم 2021 والنصف الأول من عام 2022.

وفي إطار استعراض الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات المنبثقة عنها أشار الأمين العام للمنظمة إلى الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة مع الشركات العربية المنبثقة والشركات الوطنية في الدول الأعضاء في شهر يونيو 2022 والذي احتضن أكثر من 30 اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى مع 20 شركة وطنية من سبع دول أعضاء بالمنظمة. وقد ثمن ممثلو الشركات الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في هذا الصدد بصفتها الوسيط بين الشركات العربية المنبثقة والشركات الوطنية المماثلة، والنتائج الإيجابية التي انبثقت عنه.

وفي ختام الاجتماع، وجه الأمين العام الشكر لرؤساء مجالس إدارة وممثلي الشركات المنبثقة على تعاونهم البناء، وشدد على أهمية مواصلة التنسيق المستمر للتوصل إلى قرارات من شأنها دعم وتطوير أداء الشركات. كما أوضح أن الأمانة العامة ستقوم بإدراج نتائج وتوصيات الاجتماع ضمن التقرير الذي سيرفع إلى مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه القادم في شهر ديسمبر 2022.