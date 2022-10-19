اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"أوابك": الجزائر الأولى عربيا فى الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:45 م
"أوابك": الجزائر الأولى عربيا فى الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة نفط - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الأربعاء، أن الجزائر احتلت المركز الأول عربيا من حيث الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري.

وأوضحت المنظمة - في تقرير ورد في نشرتها الشهرية - أن الجزائر سجلت، منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أغسطس الماضي، سبعة اكتشافات جديدة تشمل أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية.

وأشارت إلى أن الإمارات جاءت في المركز الثاني، حيث سجلت خمسة اكتشافات جديدة في الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين (3 اكتشافات للنفط، 2 للغاز)، ثم السعودية بخمسة اكتشافات غازية، ثم مصر باكتشافين (واحد للنفط وآخر للغاز)، وسوريا باكتشاف واحد للغاز.

وبيّنت المنظمة أن إجمالي الاكتشافات التي حققتها دول منظمة "أوابك" في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 20 اكتشافا نفطيا وغازيا.

 


أوابك

الجزائر

النفط

الغاز

مصر

الامارات



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