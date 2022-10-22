سماء الأقصر تشهد تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 520 سائحا من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، تواصل حالة الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر، اليوم السبت، خروج 26 رحلة أقلت على متنها حوالي 520 سائحا من حول العالم، للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، حيث تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم.

ومع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث قال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويضيف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه خرجت بالسماء حوالى 26 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق 520 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

وتعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.