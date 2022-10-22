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ربع دستة أشرار.. حبس المتهمين بسرقة صاحب مكتب مقاولات بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:37 ص
ربع دستة أشرار.. حبس المتهمين بسرقة صاحب مكتب مقاولات بمدينة 6 أكتوبر حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس 3 أشخاص بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة صاحب مكتب مقاولات ، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
اعترف المتهمون في التحقيقات باستدراج صاحب مكتب مقاولات، والاستيلاء على طبنجة وهاتف محمول، بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهم بارتكاب الجريمة، وذكروا أن خلافات مع المجني عليه، دفعتهم للتخطيط لاستدراجه إلى مسكنهم، وتمكنت السيدة من استدراجه، ثم هددوه، واستولوا على متعلقاته، وطبنجة خاصة به، وهاتف محمول.
 
وأرشد المتهمون عن سلاح ومتعلقات المجني عليه.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب مكتب مقاولات، اتهم فيه 3 أشخاص بينهم ربة منزل، باستدراجه لمسكنهم بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على طبنجة خاصة به، وهاتف محمول، بسبب خلافات بينهم.
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

جرائم السرقة

أمن الجيزة

النيابة العامة

أخبار الحوادث



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