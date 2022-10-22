دراسة أمريكية: حفنة يومية من البرقوق تقوى عظامك وتحميك من الهشاشة

كتبت أمل علام

توصلت دراسة إلى أن تناول حفنة من البرقوق أو القراصيا "البرقوق المجفف" يوميًا، يمكن أن يجنب فقدان العظام الذي يؤثر بشكل خطير على أكثر من 44 مليون أمريكي، طلب الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا من 235 امرأة أن يأكلن البرقوق، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد امتنع الثلث عن تناول البرقوق، بينما تناول الباقون 4 إلى 6 أو 10 إلى 12 حبة برقوق في اليوم، ووجدوا أن مستهلكي البرقوق كانوا أقل عرضة لفقدان عظام الفخذ.

أكد العلماء، أن البرقوق يمكن أن يقلل من الالتهابات في الجسم ، توصلت دراسة إلى أن تناول حفنة من البرقوق يومياً قد يساعد في منع فقدان العظام في وقت لاحق من الحياة، فقد وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن النساء في الستينيات من العمر اللاتي تناولن الفاكهة المجففة كان لديهن فقدان أقل في العظام في الفخذين خلال عام مقارنة بالنساء غير اللاتي يأكلن.

قال العلماء، إن البرقوق ربما يكون قد قلل من الالتهابات في الجسم، وهو المحرك الرئيسي لفقدان العظام، مشيرين إلى أن النساء الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بضعف العظام لأن انقطاع الطمث يمكن أن يرفع مستويات الالتهاب في الجسم، مما يزيد من خطر ضعف العظام.

وتشير التقديرات إلى أن 20 % من النساء فوق سن الخمسين مصابات بهشاشة العظام مقارنة بـ 4% فقط من الرجال، تشير التقديرات إلى أن حوالي 44 مليون أمريكي يعانون من انخفاض كتلة العظام.

قام الباحثون، الذين قدموا نتائج هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية في أتلانتا، جورجيا، باجراء الدراسة على 235 امرأة ، كان متوسط ​​عمر المشاركين حوالي 62 عامًا وقد مروا بالفعل بسن اليأس، حيث تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات متساوية، إما لا يأكلون البرقوق، أو 50 جرامًا (جم) يوميًا - 4 إلى 6 من الفواكه المجففة - أو 100 جرام - 10 إلى 12 فاكهة - يوميًا.

تم إعطاؤهم صنف البرقوق "الفرنسي المحسن"، وهو نوع من الفاكهة الأصلية في جنوب غرب فرنسا، تم أيضًا استكمال وجبات جميع المشاركين بمكملات الكالسيوم وفيتامين D3والتي يمكن أن تساعد بالمثل في منع فقدان العظام، تم إجراء فحوصات لقياس كثافة العظام في تجويف الفخذ والرقبة في بداية الدراسة وفي 6 أشهر وسنة.

بالنسبة للفخذين، أظهرت النتائج أن المجموعة التي لم تأكل البرقوق فقدت حوالي 1.1% من كثافة العظام بعد عام من بدء الدراسة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين تناولوا 4 إلى6 حبات برقوق في اليوم، بالكاد تغيرت الكثافة.

كما كشفت اختبارات الدم أن أولئك الذين تناولوا البرقوق لديهم مستويات التهاب أقل بكثير في الدم من أولئك الذين لم يتناولوها، لم يكن هناك فرق كبير في كتلة العظام في العمود الفقري أو تجويف الفخذ بين المجموعتين بعد عام من بدء الدراسة، كما لم يكن هناك فرق كبير في مخاطر كسور الورك بين المجموعتين.

وكتبت الدكتورة ماري جين دي سوزا، أخصائية العلاج الطبيعي في ولاية بنسلفانيا التي قادت الدراسة، إن تناول 4 إلى 6 حبات برقوق في اليوم أمر جيد التحمل.

وقالت، إن "جرعة يومية مقدارها 50 جرام من البرقوق يمكن أن تمنع فقدان الكثافة الكلية لعظام الفخذ لدى النساء بعد سن اليأس بعد 6 أشهر والتي تستمر لمدة 12 شهرًا"، نظرًا لوجود امتثال واستبقاء عاليين عند جرعة 50 جرامًا على مدار 12 شهرًا ، نقترح أن تمثل جرعة 50 جرام استراتيجية علاج غير دوائية قيّمة يمكن استخدامها للحفاظ على كثافة كتلة عظام الفخذ لدى النساء بعد انقطاع الطمث وربما تقليل مخاطر الكسور.

وأوضحت، إنه يتم إطلاق الإستروجين في الدورة الشهرية لتكثيف بطانة الرحم، استعدادًا لاحتمال حدوث الحمل، كما أنه يساعد على تقليل مستويات الالتهاب في الدم، وبالتالي ضمان عدم فقدان كثافة العظام، لكن بعد انقطاع الطمث تتوقف المبايض عن تصنيع هذا الهرمون، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الالتهاب، يؤثر هذا على الخلايا الآكلة للعظام - الخلايا المسؤولة عن بناء العظام والحفاظ عليها - مما يزيد من خطر إصابة شخص ما بضعف أو هشاشة العظام.

يؤكد بعض العلماء، بأن البرقوق قد يكون قادرًا على المساعدة في إبطاء هذا لأنه يحتوي على مادة البوليفينول، أحد مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد ذلك في خفض مستويات الالتهاب في الدم وتعزيز نشاط هدم العظام، مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.



القراصيا او البرقوق يقوى عظامك

تحتوي الفواكه المجففة أيضًا على الماغنيسيوم وفيتامينK ، وهما مهمان للحفاظ على صحة العظام، أجريت التجربة بين يناير 2016 وفبراير 2021، نُشرت الدراسة أيضًا في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في وقت سابق من هذا الشهر.