اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
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تعرف على فوائد البرقوق الصحية.. يخفض السكر ويقوى العظام

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
تعرف على فوائد البرقوق الصحية.. يخفض السكر ويقوى العظام البرقوق
كتبت هند عادل

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البرقوق من فواكه الصيف اللذيذة التي يفضلها الأطفال لألوانه الزاهية الأحمر والأصفر وهو مغذي للغاية ويحتوى على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة.

يمكن تناول البرقوق طازج أومجفف، ووفقا لموقع healthline البرقوق المجفف معروف بتحسين العديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك الإمساك وهشاشة العظام.

فوائد البرقوق للصحه

 

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 غنى بالعناصر الغذائية
 

البرقوق غني بشكل كبير بالمغذيات يحتوي على أكثر من 15 من الفيتامينات والمعادن المختلفة ، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، والبرقوق منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية ، ولكنه يحتوي على كمية لا بأس بها من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين أ، وفيتامين سى، وفيتامين ك، والبوتاسيوم بالإضافة إلى ذلك ، يوفر البرقوق كمية صغيرة من فيتامينات ب والفوسفور والمغنيسيوم.

يخفف البرقوق وعصير البرقوق من الإمساك
 

البرقوق وعصير البرقوق معروفان بقدرتهما على تخفيف الإمساك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كمية الألياف العالية في البرقوق، والألياف في البرقوق غير قابلة للذوبان في الغالب مما يعني أنها لا تمتزج مع الماء.

يلعب دورًا في منع الإمساك عن طريق إضافة كمية كبيرة إلى البراز وقد يؤدي إلى تسريع معدل تحرك النفايات عبر الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البرقوق وعصير البرقوق على السوربيتول ، وهو كحول سكر ذو تأثيرات ملين طبيعي

البرقوق غني بمضادات الأكسدة

 

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البرقوق غني بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من التلف بسبب الجذور الحرة، فهي عالية بشكل خاص في مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، والتي لها تأثيرات إيجابية على صحة العظام وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ، كما أن مادة البوليفينول في البرقوق لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ، بالإضافة إلى القدرة على منع تلف الخلايا التي غالبًا ما تؤدي إلى المرض.

يساعد على خفض نسبة السكر في الدم

 

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البرقوق له خصائص قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويعزى ذلك إلى قدرته على زيادة مستويات الأديبونيكتين ، وهو هرمون يلعب دورًا في تنظيم سكر الدم بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون الألياف الموجودة في البرقوق مسؤولة جزئيًا عن آثارها على سكر الدم، تبطئ الألياف معدل امتصاص جسمك للكربوهيدرات بعد تناول الوجبة ، مما يتسبب في ارتفاع سكر الدم تدريجيًا ، بدلاً من ارتفاعه

 

البرقوق يعزز صحة العظام
 

قد يكون البرقوق مفيدًا لتحسين صحة العظام، لم يثبت أن البرقوق يمنع فقدان العظام فحسب ، بل قد يمتلك أيضًا القدرة على عكس فقدان العظام الذي حدث بالفعل ، يحتوي البرقوق أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي لها تأثيرات واقية على العظام ، بما في ذلك فيتامين K ، والفوسفور ، والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

 


البرقوق

فوائد ابلرقوق

فوائد البرقوق للصحه

فوائد البرقوق الصحيه

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