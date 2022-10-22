حياة كريمة تغير واقع قرى 3 مراكز بالمنيا.. مراكز الشباب والوحدات الصحية والصرف الأبرز

المنيا: حسن عبد الغفار

حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، بددت الأحلام وحولت الحلم إلى حقيقة جميلة، كلما خرجت المشروعات إلى النور وبدات تزين كافة القرى، مع أقتراب الانتهاء من عدد من المشروعات ودخولها الخدمة، والعمل فى المشروعات الأخرى حتى تنتهى، هذا ما يجرى فى مراكز ملوى وابوقرقاص والعدوة بمحافظة المنيا، ضمن 5 مراكز تشهد مشروعات تطوير الريف المصرى، وتشمل 192 قرية و757 تابع لتلك القرى وبتكلفة حوالى 23 مليار جنية.

وقال رؤوف خلف أحد الاهالى بملوى، أن مركز ملوى يحظى بالكثير من المشروعات الهامة التى ظلت حلم يراود عقول المئات من الأهلى داخل القرى، ومع تطببق مبادرة حياة كريمة تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس، خاصة بعد الانتهاء من عدد من المشروعات بتلك القرى بل ودخول بعضها الخدمة مثل المدارس.

وأضاف أن هناك بعض المشروعات التى يجرى العمل في التشطيبات النهائية بها وفى الوحده المحلية بإبشادات يجرى أنشاء مشروع مد الخطوط الرئيسية الفرعية للصرف الصحى بقرية أبوقلته.

أما ياسر بدر أحد الاهالى بابوقرقاص، قال إن مبادرة حياة كربمة جعلت من الوحدة المحلية بقرية اتليدم إلى قرى نموذجية تشمل العديد من المشروعات، وهذا ما نشاهده فى قرية السرو منشأة النصر ونزلة مكين وسفاى من مشروعات منها الصرف الصحي لقرية منشأة النصر، والصرف الصحي لقرية نزلة السرو والصرف الصحي لقرية نزلة مكين الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي لقرية سفاى.

أما حنفى لطفى أحد الأهالى بابوقرقاص أضاف أن المشروعات تمتد لقرى كثيرة سواء الصرف الصحى لقرية سفاى خط الانحدار بالقرية، أو مشروع إنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم وإنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاي وإنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز و الوحدة الصحية بقرية ساقية موسي وإنشاء مركز شباب اتليدم رفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب، بالإضافة الى مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز.

وقال إن قرية اتليدم تشهد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية وكذلك مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة النصر وإنشاء مركز الأسرة بقرية اتليدم ومد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية نزلة السرو ووضع كشك كهرباء بقرية منشأة النصر.

وأشار أحمد رجب أحد الأهالى بمركز العدوة، إلى أن مشروعات حياة كريمة بمركز العدوة تمتد إلى مختلف الوحدات المحلية ومنها الوحدة المحلية صفانية، والتى يجرى العمل فيها بالمركز الطبى وكذلك مركز رعاية الطفولة.

ومن ناحيته أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات أمام المشروعات لانجازها فى المده الزمنية المحددة لها وبالجودة التى تم الاتفاق عليها، لتكون مشروعات تعمل على تحسين حالة المواطن.



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