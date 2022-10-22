توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوى الهمم بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج ــ فريق المحافظات

أجرت جامعة سوهاج الكشف الطبي للطلاب الجدد من ذوي الإعاقات الخاصة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للإلتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٢م/٢٠٢٣، وذلك لمن لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه في المرحلة الأولى، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة خصصت لجنة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسخير كافة الإجراءات التى من شأنها توفير سبل الراحة لهم.

وأكد الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة بالجامعة، ان الجامعة تحرص علي تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة و توفير حياة كريمة عادلة لهم ومتكافئة مع أقرانهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح الدكتور طارق زكي موسي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة أن اللجنة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين من ذوي الإعاقات المختلفة من الصم، وذوي الإعاقات البصرية والسمعية، والذهنية والفكرية، حيث ضمت اللجنة العديد من التخصصات الطبية من أقسام كلية الطب بالمستشفى الجامعي ومنها الامراض العصبية والطب النفسي، الرمد، الجراحة العامة، العظام والأنف والأذن والحنجرة " وحدة السمع والاتزان".



توقيع الكشف على الطلاب ذوى الهمم



جانب من الكشف الطبى على الطلاب الجدد من ذوى الهمم (2)



جانب من الكشف الطبى على الطلاب الجدد من ذوى الهمم (1)