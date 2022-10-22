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تحاليل المخدرات المفاجئة على الطرق تكشف تعاطي 163 سائقا

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:30 ص
تحاليل المخدرات المفاجئة على الطرق تكشف تعاطي 163 سائقا المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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وجه رجال المرور حملات مكبرة، نجحت في ضبط (9201) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، فيما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق، عن المرور على 168 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ893 من سائقى حافلات المدارس، وسلبية جميع العينات، وفحص 610 مركبة مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. 
 
وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(3504) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 163 سائقا منهم.
 
 
 

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