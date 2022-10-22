النيابة تستجوب صاحبة كوافير وشقيقتها استولتا على 22 مليون جنيه من المواطنين

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة اشتركت مع شقيقتها في الاستيلاء على 22 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

وتواجه النيابة المتهمتين بمحضرالتحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراك المتهمة الأولي صاحبة محل كوافير مع شقيقتها وشريكتها وتلقيهما مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال المستلزمات الطبية مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنهما لم تلتزمملبذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 22 مليون جنيه .

وأضافت التحريات بأن المتهمتين قاما بالاستيلاء على الأموال بزعم توظيف الأموال في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعتا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط إحدى السيدات وشقيقتها لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها وقيامهما بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سيدتين شريكتين بإحدى شركات مستحضرات التجميل – لإحداهما معلومات جنائية)

بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 22 ) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف إحداهن وأمكن ضبطها بدائرة قسم ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهمة الثانية على النحو المشار إليه؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.