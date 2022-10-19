القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 263 فرصة عمل جديدة فى القطاع الخاص

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفر 263 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، برواتب مجزية فضلا عن توفير التأمين الصحى والاجتماعى.

وقالت إيمان السيد مدير المديرية إن الوظائف تتمثل في : 2مدرس لغة عربية ،3 مدرس لغة إنجليزية ،3 مدرس رياضيات ،4 مدرس حاسب آلى، 3 اطباء طوارئ ،2 سكرتارية عيادات ،2 فني تعقيم،2 فني اشاعه،5 مساعدين تمريض، 15 عامل، 2 أمين مخازن – خبرة سنتين ،25 عامل انتاج ، مشرف انتاج - خبرة سنة ،30 عامل مكن خياطة - خبرة سنتان،25 فنى جودة – خبرة 4 سنوات ،25 بائع ، 15 عامل حياكه اورليه ،20 عامل حياكه اوفر،35 عامل حياكه سنجر - خبره 3 سنوات ،5 عامل مكواه،10 عاملة تعبئه ،5 مساعدة مكن ، 16 عامل تفصيل ومقصار، 8 سائق – رخصة أولى ، ثانية ، ثالثة.

وأشارت إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة، منوهة أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه لمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بنها -منطقة الفلل، مجمع المصالح خلف المحافظة.