"الغضبان": تطوير منطقة بريد بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، لمناقشة مستجدات مشروعات التعاون بين المحافظة وهيئة البريد، ومتابعة مشروعات الغاز، جاء ذلك بحضور وليد الدعدع رئيس حى العرب و مسئولي شركة تاون جاس ومنطقة البريد ببورسعيد.

واستعرض المحافظ مع الحضور، عددا من الموضوعات المتعلقة بهيئة البريد بالمحافظة، حيث وجه محافظ بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة فرع البريد الكائن بشارع ابو الحسن بحي العرب، والارتقاء بمستوى الخدمات داخل البريد، نظرا لإقبال أعداد كبيرة من المواطنين عليه، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لتطوير فرع البريد على أعلى مستوى.

كما وجه محافظ بورسعيد، رئيس حي العرب بعدم القيام بأعمال حفر بعد رصف الشوارع، وذلك للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير في منظومة الطرق تهدف لتيسير الحركة المرورية ومنع الازدحام، كما استعرض المحافظ سير العمل في عدد مشروعات التعاون بين المحافظة وشركات الغاز ممثلة في شركة تاون جاس، موجها بسرعة إنجاز العمل و التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية.