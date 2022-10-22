العثور على جثتى أم ورضيعها بمياه مصرف فى الشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، على جثتى أم ورضيعها فى مياه مصرف ناحية قرية أشكر نطاق مركز شرطة فاقوس، وتم انتشالهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام، ويجرى ضباط المباحث الفحوصات والتحريات الأولية لكشف ملابسات الواقعة وبيان إذ كان الحادث نتيجة شبهة جنائية من عدمه.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول أم ونجلها طفل رضيع، جثتين هامدتين، إثر تعرضهما للغرق بمياه مصرف بقرية أشكر التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالأم ونجلها وعدم العثور على أي بيانات تفيد هوية الأم، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الأم ورضيعها إلى مستشفى فاقوس المركزي ، والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وإصدار قرارها بشأن الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.