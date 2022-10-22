اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 03:11 م
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السجن 5 سنوات لفتاة قتلت شخصا بسكين فى سوهاج

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:10 م
السجن 5 سنوات لفتاة قتلت شخصا بسكين فى سوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "س.ح" ربة منزل، بالسجن 5 سنوات، بعد اتهامها بقتل المجنى عليه "ح.أ"، بأن انهالت عليه بسكين، بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم أول سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد، وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا، بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسكين وإصابته إصابات نافذة أدت الى مصرعه فى الحال، وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات الى وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجنى عليها وحاول ابتزازها فقررت التخلص منه وفى يوم الحادث انهالت عليه طعنا بالسكين مما أسفر عن مصرعه فى الحال ، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت احالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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