السجن المؤبد لعامل قتل شخصا بسكين بسبب خلافات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

فضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ع" عامل بالسجن المؤبد بعد اتهامه بقتل المجنى عليه " م.م" بأن انهال عليه طعنا بالسكين في رقبته حتى فارق الحياة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر طعنه بالسكين في رقبته وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه قام على إثرها باستلال سكينا وانهال عليه طعنا بالسكين في رقبته حتى فارق الحياة..

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.