اليوم السابع
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استمرار صرف معاشات أكتوبر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات أكتوبر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف المعاشات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك  لمن تخلفوا عن الموعد المحدد مع التيسير في صرف المعاشات وتجنب الزحام.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة  بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 

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