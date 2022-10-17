اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات أكتوبر في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:00 م
ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات أكتوبر في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل صرف المعاشات
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار الحرص على تيسير صرف المعاشات، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك  لمن تخلفوا عن الموعد المحدد مع استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي للتيسير فى صرف المعاشات وتجنب الزحام.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة  بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي  حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

التضامن

صرف معاشات أكتوبر

معاشات أكتوبر

المعاشات

طرق صرف المعاشات

زيادة المعاشات



الموضوعات المتعلقة

6 قرارات جريئة لمصطفى كامل فى أول أيام توليه مهام منصبه كنقيب الموسيقيين.. إيقاف مطربي المهرجانات وإحالة سكرتير ومحامي النقابة للتحقيق.. 20 ألفا للعمليات الجراحية ..زيادة المعاشات و3 آلاف جنيه لأسرة المتوفى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:24 ص

القانون يلزم المؤسسات بإخطار "التأمينات" ببيانات المهنة والحالة الاجتماعية لمستحقى المعاش

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:00 ص

مصطفى كامل: زيادة معاشات الموسيقيين 10%.. و3 آلاف جنيه لأسرة المتوفى

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:33 م

المشدد 7 سنوات لموظف بالمعاش قتل شخصا باستخدام سكين خلال مشاجرة في الخانكة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:50 م

مصرع موظف بالمعاش تناول عن طريق الخطأ قرص حفظ الغلال في الخانكة

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:36 م

المؤبد لـ4 متهمين شرعوا في قتل موظف بالمعاش ونجله بشبرا الخيمة

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:29 م

تصرف معاش المرحوم على عريسها.. اعرف تفاصيل ضبط سيدة في سوهاج

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:11 ص

موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وأسعار الذهب فى نشرة تليفزيون اليوم السابع

السبت، 15 أكتوبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة