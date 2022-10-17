ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات أكتوبر في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

في إطار الحرص على تيسير صرف المعاشات ، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد مع استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي للتيسير فى صرف المعاشات وتجنب الزحام.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.