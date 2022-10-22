اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 10:49 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:28 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 11 شخصا اليوم السبت بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة  وبالفحص تبين إصابة 11 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الزراعى  بنطاق مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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