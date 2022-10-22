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أكرم القصاص: الرئيس السيسي يؤكد دائما على كفاءة الخدمات بمبادرة "حياة كريمة"

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:52 ص
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يؤكد دائما على كفاءة الخدمات بمبادرة "حياة كريمة" الكاتب الصحفى أكرم القصاص
كتب محمد عبد العظيم

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قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن فكرة التحالف الوطني مهمة لأنها تساهم في تدعيم العمل الأهلي بشكل كبير، متابعا: "التحالف الأهلي التنموي يتحرك بشكل موسع ويجمع عدد من الجمعيات.. ويساهم في تنسيق الجهود للوصول إلى أعداد أكبر من المواطنين والفئات المستحقة".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "فكرة التحالف الوطني مفيدة في العمل الأهلي.. ونجد أن مبادرة "حياة كريمة" تهتم بتطوير البنية الأساسية والتحتية والتجهيزات.. والتحالف الوطني يستكمل الدعم مثل دعم طلاب الجامعات في أسيوط أو دعم ذوي الهمم.. وفكرة التحالف تعتمد على تنسيق الجهود بين الجمعيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. وصولا إلى المناطق الأكثر احتياجا في إطار تبادل المعلومات".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "التحالف يوفر معلومات واسعة.. وتنسيق الدعم إلى كافة المناطق والفئات المستحقة ويحقق الفائدة بشكل أكبر ومختلفة عن أن تكون كل مؤسسة تعمل بمفردها.. وبالتالي ينوع الخدمات وهناك بعض الخدمات قد لا تستطيع أن تنفذها مؤسسة واحدة.. وبالتالي التعاون يضمن تحقيق هذه الخدمات".

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع"، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" قادرة على الوصول إلى كل المناطق ضمن منظومة الخدمات والعمل الأهلي، وأصبح هناك مطالب للمواطنين بأن تصل إليهم مبادرة "حياة كريمة"، لافتا إلى أن بداية مبادرة "حياة كريمة" من خلال تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المبادرة سوف تكون في كل منطقة في مصر، والأمر لا يتوقف على خدمات عاجلة ولكن خدمات أساسية في حاجة إليها المواطن، ودائما الرئيس السيسي ما يؤكد على كفاءة الخدمات في مبادرة "حياة كريمة"، مثل الخدمات الصحية ومكاتب البريد والمدارس وشبكات الإنترنت وغيرها.

 


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اليوم السابع بلس



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