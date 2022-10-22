أخلاقنا الجميلة.. خطوات مهمة لتعليم أولادك الصدق والأمانة (إنفوجراف)

الصدق والأمانة من أجمل الصفات التي يتحلى بها أي إنسان، وتجعله محبوباً من الجميع، وحتى ينشأ الشخص عليها يجب على الأسرة أن تبدأ في تعليمه الصدق والأمانة منذ الطفولة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، نصائح لتربية الطفل الصدق والأمانة، وفقاً لما ذكره موقع "haymarketca".

كيف تعلم أولادك الصدق والأمانة؟



خطوات مهمة لتعليم أولادك الصدق والأمانة

التحدث عن أهمية الصدق

يجب على الوالدين أن يعلموا أطفالهم أن الصدق والأمانة من الأخلاق الهامة التي يجب أن يتحلوا بها وذلك من خلال التحدث معهم عن أهمية ذلك مع التأكيد على أن التحلى بهذه الصفات تساعد على زيادة وقوة الثقة بينه وبين من حولهم.

كن قدوة

ولتعليم الأطفال الصدق والأمانة، يجب أن يكون الوالدين قدوة لهم في الصدق والأمانة في التعامل معهم وكذلك مع الآخرين، حتى يقلدونهم مثلما يقلدون أفعالهم ويرددون كلماتهم.

تجنب الأسئلة المعروف إجابتها

ومن طرق ردع الكذب هو تجنب طرح أسئلة معروفة إجاباتها على الأطفال، مثل السؤال عن تنظيف الغرفة، حيث يتجه الطفل للكذب لتجنب التعرض لعقوبة من والديه، و بدلاً من ذلك، يجب على الوالدين أن يعلموهم بأنه يعلمون الحقيقة، لذلك عليهم أن يتحدثون بصدق معهم ولا يكذبون، وكذلك تعليم الطفل الأمانة عن طريق إعطائه أي شيء يحافظ عليه لفترة واسترداده بعد ذلك .

تجنب وصم الطفل

لا يفضل إطلاق ألقاب تصم الطفل مثل كذاب على الطفل، لأن ذلك يجعله يتقن الكذب مع مرور الوقت لأنهم يتصف بهذه الصفة، وبدلاً من ذلك يفضل تعليم الطفل أضرار الكذب ومنحه فرصة لتبرير اتجاهه للكذب.

اتباع مبدأ المكافأة

يجب على الوالدين اتباع مبدأ المكافأة مع الطفل عند تحليه بالصدق والأمانة، حتى يظل يتحلى بهذه الصفة طوال حياته.