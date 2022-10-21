15.4 مليار جنيه حصة القطاع الخاص الأجنبي بمشروعات الصندوق السيادى

كتب هانى الحوتى

يعمل صندوق مصر السيادي ، على دراسة 44 مشروعًا في 7 قطاعات مختلفة بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ 140 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات 31.8 مليار جنيه، كما يهدف الصندوق إلى الصندوق في مشروعات الطاقة الخضراء للوصول إلى هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

وبالرغم من التحديات العالمية والمحلية، نجح الصندوق السيادي في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وبلغت حصة الصندوق النقدية منها نحو 3.9 مليار جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليار جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.

وقام الصندوق بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.

وتمثلت الاستثمارات التي نجح الصندوق في تنفيذها خلال عام 2021 في 5 قطاعات مختلفة، وهي المرافق والبنية الأساسية (مشروعان)، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار (مشروع واحد)، الخدمات المالية والتحول الرقمي (مشروعان)، التعليم (4 مشروعات)، الصناعة (مشروع واحد).

يذكر أن كل مليار جنيه يقوم الصندوق السيادي باستثماره يسهم في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة تبلغ نحو 5.4 مليار جنيه.