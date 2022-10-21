اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تموين الدقهلية" يتفقد المضارب لمتابعة أعمال توريد الأرز فى المحافظة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:06 م
وكيل "تموين الدقهلية" يتفقد المضارب لمتابعة أعمال توريد الأرز فى المحافظة جانب من الجولة
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة صباح اليوم، لمتابعة أعمال توريد الأرز بالمواقع المعده لهذا الغرض على مستوى المحافظة.  

وتفقد وكيل الوزارة، عددا من مضارب القطاع الخاص، والتي اشتركت بمنظومة استلام محصول الأرز الشعير لموسم  2022، وشارك في الجولة المهندس  شريف صليب مسئول منظومة الأقماح والأرز بالمديرية، وعضوية عماد سعد، مصطفى صالح مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم المرور على عدد من المضارب بمناطق متفرقة ببلقاس، والمعصرة، وشربين.

وأكد وكيل الوزراة، انضباط عمل أعضاء اللجان، وكذا جوده محصول الأرز الشعير والكميات المستلمة، مطمئنا أصحاب المضارب الخاصة بتنفيذ التوجيهات والتعليمات بضرب 50% من الكمية لصالح المضرب.




 


مضارب الأرز

موسم الحصاد

الأرز الشعير

أصحاب المضارب

وزارة التموين

مديرية التموين بالدقهلية

بلقاس

شربين

المعصرة

توريد الأرز

وكيل وزارة التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة