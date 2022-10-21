وكيل "تموين الدقهلية" يتفقد المضارب لمتابعة أعمال توريد الأرز فى المحافظة

الدقهلية - فريق المحافظات

قام السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة صباح اليوم، لمتابعة أعمال توريد الأرز بالمواقع المعده لهذا الغرض على مستوى المحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة، عددا من مضارب القطاع الخاص، والتي اشتركت بمنظومة استلام محصول الأرز الشعير لموسم 2022، وشارك في الجولة المهندس شريف صليب مسئول منظومة الأقماح والأرز بالمديرية، وعضوية عماد سعد، مصطفى صالح مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم المرور على عدد من المضارب بمناطق متفرقة ببلقاس، والمعصرة، وشربين.



وأكد وكيل الوزراة، انضباط عمل أعضاء اللجان، وكذا جوده محصول الأرز الشعير والكميات المستلمة، مطمئنا أصحاب المضارب الخاصة بتنفيذ التوجيهات والتعليمات بضرب 50% من الكمية لصالح المضرب.









