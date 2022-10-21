اليوم السابع
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وزير خارجية النمسا يؤكد أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:37 م
وزير خارجية النمسا يؤكد أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
أ ش أ

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أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم الجمعة، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل.

وأشار وزير الخارجية - في تصريحات اليوم - إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومناقشة الكفاح المشترك ضد أزمة المناخ، لافتًا إلى أن الاحترار العالمي وما يرتبط به من ارتفاع في مستويات سطح البحر لهما تأثير مدمر على العديد من دول العالم خاصة الدول الجزرية.

وشدد وزير الخارجية، على دعم النمسا للتدابير الدولية الرامية إلى تعزيز الكفاءة المناخية كجزء من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تحديد النمسا أهدافها المناخية وفق مستويات عالية لأنها تريد أن تكون محايدة مناخيًا بحلول عام 2040، وذلك قبل عشر سنوات من هدف الاتحاد الأوروبي المعلن.

 


وزير خارجية النمسا

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