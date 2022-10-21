اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:29 م
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مصرع شاب وإصابة 5 فى حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بأسيوط

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:37 م
مصرع شاب وإصابة 5 فى حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بأسيوط انقلاب تروسيكل
أسيوط - هيثم البدرى

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لقي شاب مصرعه، وأصيب 5  آخرين في حادث تصادم  توك توك مع تروسيكل  بمركز ديروط في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.
 
كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد  تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عند كوبري كوم انجاشه الجديد، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين تروسيكل وتوك توك.
 
ونتج عن الحادث وفاة محمد. ق. م، 15 عاما، وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم وجميعهم مقيمين قرية بويط، وتحرر محضرا بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.
 

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