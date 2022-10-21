مصرع شاب وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين بينهم إصابات بالغة لسيدة في غيبوبة تامة إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا .

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 6 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

واستقبل مستشفى الفيوم العام؛ أحمد خالد 22 عامًا، يقيم بمحافظة القاهرة،جثة هامدةو نقلت جثته إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كما استقبل المستشفى كلا من؛ منه الله جمال إبراهيم 23 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، واشتباه كسر في الكتف الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد وائل محمد 22 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، عمرو وجبة رجب 40 عامًا، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة، وسيدة في غيبوبة تامة مجهولة البيانات