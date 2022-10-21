محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديرس بمركز أجا بتكلفة 8 ملايين جنيه.. صور

الدقهلية ـ فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد طه الديرس بقرية الديرس مركز أجا، على مساحة 350 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين جنيه بمساهمة المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والعميد أ.ح أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب إيهاب أنيس، وحاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، ومحمد عسكر، عمدة قرية الديرس، ومن المجتمع المدني طه عسكر، ومحمد سعد ، وأسرة المرحوم المواطن محمود طه السولف، وأسرة المرحوم المواطن إبراهيم العفيفي، من المتبرعين ببناء المسجد، وعدد كبير من الأهالي.

وثمن المحافظ جهود المجتمع المدني بالدقهلية، الذي أصبح نموذجا ومثلا يحتذى به في المشاركة المجتمعية، وشريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها بناء المساجد والمدارس، وتطوير المستشفيات، وتطوير الميادين، وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة.

كما ثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وصحيح الدين، ومجابهة التشدد والتطرف، ومنع وصول الأفكار المتطرفة إلى عقول الشباب وبناء وتطوير المساجد.

يذكر أن خطبة الجمعة كانت تحت عنوان "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية"، وتحدث فيها الخطيب عن ثلاث عناصر هم، العنصر الأول: أهمية بناء الإنسان في الإسلام، والعنصر الثاني: أسس وضوابط بناء الشخصية في السنة النبوية، والعنصر الثالث: دعوة إلى بناء الشخصية السوية.



المسجد من الخارج



المسجد



دورة المياه فى المسجد



سلالم المسجد



المسجد من الداخل