لجنة من بيطرى الأقصر لفحص الماشية ضد الحمى القلاعية فى سوق أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل لجنة طبية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الإبيديميولوجى بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بارمنت المقام فى منطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما تمت توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وكذلك توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.



جانب من فحص المواشي فى سوق أرمنت



بيطرى الأقصر تشكل لجان لفحص الماشية فى سوق أرمنت