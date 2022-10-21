اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
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قطع المياه 9 ساعات اليوم ببعض مناطق شربين فى الدقهلية لأعمال الصيانة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:00 ص
قطع المياه 9 ساعات اليوم ببعض مناطق شربين فى الدقهلية لأعمال الصيانة قطع المياه
الدقهليه - فريق المحافظات

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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مللي بلاستيك، قبل مزلقان السكة الحديد بدنجواي على الطريق العمومي، الأمر الذي سوف يستدعي قطع المياه عن مركز ومدينة شربين،  والقرى التابعة للوحدة المحلية بدنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج،  وذلك اليوم يوم الخميس الموافق 2022/10/20،  في الفترة من الساعة 12.00 ظهراً حتى الساعة 8.00 مساءاً لمدة 9 ساعات.


و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع .





 


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