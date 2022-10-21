قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية بكفر أيوب فى الشرقية

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه بالإشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( فريق التثقيف والإرشاد بالشركة )، بحضور مديري إدارات ( رعاية الحيوان – الإرشاد - الرعاية التناسلية – التأمين على الماشية - مسئول حياة كريمة بالمديرية ) ومدير إدارة بلبيس البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة وأطباء إدارة بلبيس البيطرية وبالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية كفر أيوب وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 45 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و 58 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 37 رأس ماشـية 44 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 312 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 226 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 560 طائر ، كما تم الفحص الظاهري والتأمين على 75 رأس ماشية وترقيمها وتسجيلها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.