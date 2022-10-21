عضو بـ"رجال الأعمال" يطالب بوضع الصناعة أولوية بالمؤتمر الاقتصادى

كتب هانى الحوتى

أكد يحيى عفيفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، على أهمية وضع ملف الصناعة على رأس المناقشات التي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي ، المقرر انطلاقه خلال ساعات، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة الناتج القومي، وتشغيل المزيد من العمالة.

وقال "عفيفي"، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل فرصة للتحرك بفاعلية وبخطوات جادة تناسب الوضع الاقتصادي العالمي الصعب والذي يتطلب التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والصناعة.

وأضاف :"علينا الاستفادة من اهتمام القيادة السياسية والعمل على أن تحرك الدولة قوانينها وإجراءاتها بسرعة وأن تلتفت بجدية نحو جميع القطاعات زراعة وصناعة وسياحة"، متابعًا أن القطاع الخاص يواجه تحديات صعبة، واهتمام الدولة ودعم القيادة السياسية سيكون له أثر إيجابي كبير اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح أن القطاع الخاص بمكوناته المتنوعة من مستثمرين وصناع ومصدرين يحتاج إلى اهتمام كبير بنفس وتيرة الاهتمام بقطاع الإنشاءات وسرعة التنفيذ والاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة، والتي تظهر قدره الدولة إذا توافر لها الإرادة الحقيقية.

وأكد "عفيفي"، على أن المؤتمر الاقتصادي فرصة كبيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الراهنة من خلال التكاتف والتكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، وأن تلقى الصناعة الاهتمام المطلوب لحل المشاكل الاقتصادية المزمنة لمصر.